Політика

Альянс не надав Україні “набагато більшу військову підтримку набагато раніше” – Столтенберг
4 Жовтня 2024 21:45
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столтенберг, україна
Єнс Столтенберг / Фото з відкритих джерел

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до початку повномасштабної війни в України в Альянсі “боялись наслідків” від допомоги Україні зброєю.  

Про це повідомляє Financial Times.

Столтенберг заявив, що шкодує, що НАТО не надав Україні “набагато більшу військову підтримку набагато раніше”.

“Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати їм більше зброї до вторгнення. І ми повинні були надати їм більш сучасну зброю, швидше, після вторгнення. Я беру на себе свою частину відповідальності”, – наголосив він.

Крім того, Столтенберг заявив, що перед лютим 2022 року в НАТО тривала “велика дискусія” про те, чи потрібно надавати Києву зброю. Він стверджує, що “більшість союзників були проти цього”, бо “дуже боялися наслідків”.

“Я пишаюся тим, що ми зробили, але було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Це, можливо, навіть могло б запобігти вторгненню або принаймні значно ускладнило б для (Росії) те, що вона зробила”, – сказав він.


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