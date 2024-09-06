Столтенберг заявив, що право України на самооборону проти агресії РФ не закінчується на її кордонах

Україна має право на самооборону проти агресії ворога, і воно на кордонах країни не закінчується.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у п’ятницю в Осло, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, яка розпочалася одночасно з відкриттям зустрічі Контактної групи на німецькій базі Рамштайні.

«На нашій зустрічі сьогодні ми обговорили російську злочинну війну проти України. Україна має право обороняти себе, і, відповідно до міжнародних норм, це право не завершується на кордоні. Під час Ради Україна–НАТО минулого тижня союзники рішуче засудили російські невибіркові удари (проти України). Ми підтвердили наші зобов’язання з подальшого зміцнення оборони України», – сказав Столтенберг.

Він привітав довгострокові зобов’язання Норвегії перед Україною відповідно до програми Нансена (програма цивільної та військової підтримки України від Норвегії на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років), за якою Норвегія вже надала Україні сучасні засоби протиповітряної оборони, бойові літаки F-16 та інші високотехнологічні спроможності.