Українки завершили спринт на стартовому етапі Кубка світу з біатлону: найкращий результат у Джими

У суботу, 7 грудня, у фінському Контіолахті відбулася жіноча спринтерська гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону 2024/25.

Україну в гонці представляли п’ять біатлоністок: Анна Кривонос, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Олена Городна.

Найвищий результат серед українок продемонструвала Юлія Джима, яка фінішувала на 26-му місці. Христина Дмитренко також потрапила до залікової зони, завершивши гонку на 34-й позиції. Інші спортсменки, на жаль, не змогли увійти до топ-40.

Переможницею гонки стала чеська біатлоністка Маркета Давидова. Срібло виборола шведка Ельвіра Еберг, а бронзу здобула представниця Фінляндії Суві Мінккінен.

Нагадаємо, що напередодні в чоловічій спринтерській гонці два українські спортсмени увійшли до топ-15.

Завершальний день етапу в Контіолахті, неділя, 8 грудня, включатиме чоловічий і жіночий масстарти, які розпочнуться о 15:30 та 18:10 за київським часом відповідно.