Спорт

Українки з Харлан вийшли до чвертьфіналу ЧС

29 Липня 2023 14:54
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Харлан

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до 1/4 фіналу командного турніру на чемпіонаті світу, що триває в Італії.

Українки змогли вибити з розіграшу команду Італії, яка, маючи 4-й номер посіву, вважалася однією з фавориток турніру. Українські шаблістки на чолі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан здобули переконливу перемогу з рахунком 45:34.

Разом із Харлан також фехтували Аліна Комащук і Юлія Бакастова.

В 1/4 фіналу на українок чекає зустріч зі збірною США – п’ятим номером посіву.


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