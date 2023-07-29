Українки з Харлан вийшли до чвертьфіналу ЧС

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до 1/4 фіналу командного турніру на чемпіонаті світу, що триває в Італії.

Українки змогли вибити з розіграшу команду Італії, яка, маючи 4-й номер посіву, вважалася однією з фавориток турніру. Українські шаблістки на чолі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан здобули переконливу перемогу з рахунком 45:34.

Разом із Харлан також фехтували Аліна Комащук і Юлія Бакастова.

В 1/4 фіналу на українок чекає зустріч зі збірною США – п’ятим номером посіву.