Українські шаблістки вийшли у фінал Олімпіади-2024

На Олімпіаді-2024 відбувся півфінал у жіночій командній шаблі. Збірна України в протистоянні з Японією зуміла перемогти 45:32. Далі вони змагатимуться з Південною Кореєю.

Матч проходив у вигляді естафети, коли шаблістки виходили одна проти одної у форматі дев’яти швидких битв, поки одна з команд не набере 45 очок.

У фіналі суперницями збірної України буде команда Південної Кореї. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Україну представляють Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова.