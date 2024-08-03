Спорт

Українські шаблістки вийшли у фінал Олімпіади-2024
3 Серпня 2024 17:39
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олімпіада, Харлан
Олена Кравацька та Ріса Такасіма з команди Японії під час півфінального поєдинку на шаблях серед жінок на Олімпійських іграх в Парижі 3 серпня 2024 року на стадіоні Гран-Пале / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

На Олімпіаді-2024 відбувся півфінал у жіночій командній шаблі. Збірна України в протистоянні з Японією зуміла перемогти 45:32. Далі вони змагатимуться з Південною Кореєю.

Матч проходив у вигляді естафети, коли шаблістки виходили одна проти одної у форматі дев’яти швидких битв, поки одна з команд не набере 45 очок.

У фіналі суперницями збірної України буде команда Південної Кореї. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Україну представляють Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова.


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