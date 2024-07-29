Ольга Харлан виборола для України першу Олімпійську медаль

Шаблістка Ольга Харлан у драматичному поєдинку принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі — виграла “бронзовий” матч особистого турніру з фехтування на шаблях.

Суперницею Харлан у “бронзовому” фіналі була кореянка Чой Себін.

Перший період закінчився з рахунком 8:3 на користь кореянки.

У другій половині матчу розрив у рахунку вперше сягнув шести уколів на користь Чой Себін — 5:11. Харлан вдалося зрівняти рахунок серією з шести результативних ударів поспіль.

Харлан продовжила серію сьомим влучним уколом і повернула собі лідерство за рахунку 12:11. Чой Себін вирівняла ситуацію на доріжці, і за два уколи до перемоги між суперницями зберігався паритет — 13:13.

Два з трьох вирішальних випадів у сутичці залишилися за Харлан — українка вирвала мінімальну перемогу 15:14 та олімпійську “бронзу”.