Українки Лузан та Рибачок вибороли срібло на Олімпіаді-2024 у веслуванні на каное

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули для України срібло Олімпійських ігор у Парижі у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 м.

Про це повідомив офіційний сайт Олімпіади-2024.

Срібні медалістки Олімпіади-2020 на каное-двійках з України у Парижі фінішували у своєму півфіналі третіми та вийшли до вирішального заїзду.

У фіналі Лузан та Рибачок неквапливо розпочали та після 250 м дистанції йшли лише шостими. Проте українки додали на другій половині дистанції та завдяки потужному фінішу стали з результатом 1 хв 54,30 сек другими. Володарок срібла визначив фотофініш, за яким українки випередили бронзових призерок з Канади на 0,06 сек. Золото отримали веслувальниці х Китаю.

Лузан також є бронзовою призеркою Ігор-2020 у змаганнях на каное-одиночці на дистанції 200 м.