Спорт

Українки Лузан та Рибачок вибороли срібло на Олімпіаді-2024 у веслуванні на каное
9 Серпня 2024 14:06
читать на русском →
олімпіада
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок / Національний олімпійський комітет України

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули для України срібло Олімпійських ігор у Парижі у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 м.

Про це повідомив офіційний сайт Олімпіади-2024

Срібні медалістки Олімпіади-2020 на каное-двійках з України у Парижі фінішували у своєму півфіналі третіми та вийшли до вирішального заїзду.

У фіналі Лузан та Рибачок неквапливо розпочали та після 250 м дистанції йшли лише шостими. Проте українки додали на другій половині дистанції та завдяки потужному фінішу стали з результатом 1 хв 54,30 сек другими. Володарок срібла визначив фотофініш, за яким українки випередили бронзових призерок з Канади на 0,06 сек. Золото отримали веслувальниці х Китаю.   

Лузан також є бронзовою призеркою Ігор-2020 у змаганнях на каное-одиночці на дистанції 200 м.  


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
9 Серпня 2024 14:49

Ракетний удар по Костянтинівці: кількість загиблих різко зросла
9 Серпня 2024 14:30

Борчиня Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 
9 Серпня 2024 14:06

Українки Лузан та Рибачок вибороли срібло на Олімпіаді-2024 у веслуванні на каное
9 Серпня 2024 12:30

Сили оборони завдали удару по ворожому гелікоптеру
9 Серпня 2024 11:31

Організовувала підпали автомобілів військових: у Києві затримали російську агентку  
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки