Спорт

Українка Бугрова кваліфікувалася на літню Олімпіаду-2024 в бадмінтоні

8 Травня 2024 20:57
олімпіада
Поліна Бугрова на Відкритому чемпіонаті Німеччини-2024 / Фото: Getty Images

Українка Поліна Бугрова кваліфікувалася на літню Олімпіаду-2024 в бадмінтоні. Відбірковий період у цьому виді спорту завершився 28 квітня.

Про це повідомив Укрінформ.

Олімпійська кваліфікація до одиночних жіночих змагань із бадмінтону відбувалася за рейтингом Світової федерації бадмінтону (BWF).

В цьому рейтингу Бугрова єдина спортсменка з України, яка потрапила у топ-100, вона посіла 74 позицію.

З 2008 року Україна незмінно представлена у жіночому турнірі з бадмінтону на Олімпіадах. Найкращим досягненням була 1/8 фіналу Марії Улітіної у 2016 році.

Таким чином, бадмінтон став 18-м видом спорту, в якому Україна представлена на Олімпіаді-2024.


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