Україні важливо відсунути росіян від Херсона до зими, вважають на Заході

ЗСУ продовжують отримувати значні здобутки в Херсонській області а також одночасно просуваються в Харківській і Луганській областях, пише в щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). Російські сили змушені відходити до Херсона, зауважують оглядачі.

Тепер – шанс для України повернути контроль над територією перед настанням зими. Про це посадовці США та західних країни говорять Україні, пише FT. Взимку умови для бойових дій, можуть стати більш складними, через непрохідний ґрунт і змусять обидві сторони триматись основних доріг.

Видання наводить слова посадовців США та НАТО стосовно того, що українськиі Збройним Силам варто швидко відсунути росіян від стратегічних міст на півдні.

“Вони мають зробити щось з Херсоном швидко, – наводить FT слова західного дипломата. – Це підтримає бойовий дух всередині країни та у війську а також стане свідченням того, що надане навчання та устаткування використовуються найкращим чином”. Чиновник НАТО вказав виданню, що Росія укріпилась під Херсоном і Україні потрібно буде “перевага в силі”, щоб провести звільнення, а посадовець Пентагону додав, що українці можуть скористатись із логістичних складнощів, які мають росіяни.

Прорив ЗСУ російської оборони під Херсоном стане важливою поразкою для Путіна, і можливістю повернути контроль над переправою через Дніпро, що стримає амбіції Росії у нападі на Одесу, а також “надасть Україні ще одну оборонну позицію для того, що ймовірно, стане гарячою війною взимку”, заявила Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки в інтерв’ю Центру міжнародних безпековиї досліджень США.

Волландер додала, що у випадку, якщо ЗСУ вдасться відвоювати позиції на Херсонщині та знищити мости і переправи через Дніпро, якими РФ проводить поставки, “це стане значною поразкою для росіян, адже ще далі відкине абміції Росії захопити Одесу, що було однією із їхніх заявлених цілей раніше цього року”.

На тому, що для України важливо наступати, а не просто оборонятись на півдні, наголошує і сенатор-демократ Кріс Мерфі. У коментарі виданню, він вказує, що можливість Росії від’єднати Україну від виходу до моря в Маріуполі та Одесі стане “довгостроковою катастрофою для України”.

Минулого місяця, американський ветеран, який навчає українські сили, в інтерв’ю Newsweek вказав на те, що бої на півдні можуть бути більш кровопролитними, адже на українські сили очікують воєнні дії в умовах міста, щоб звільнити такі міста як Херсон, або Мелітополь. “Міські бої дуже кровопролитні, – сказав ветеран США Ерік. – Багато жертв і не важливо наскільки ви добре навчені”.