Україні треба постійно доводити свою цінність – британська посол

Україні треба постійно доводити, що вона цінний партнер для величезного розмаїття країн, які надають військову та фінансову підтримку.

Про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс в інтерв’ю BBC.

Вона зауважила, що, на її думку, українцям не варто сприймати Захід як єдиний організм, ефективніше говорити про групи країн – G7, НАТО тощо.

«І одна з речей, яку доводиться робити Україні, – це знову і знову доводити, що вона – цінний партнер для величезного розмаїття країн, які надають підтримку: військову, фінансову тощо. Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії. Українцям важко зрозуміти, чому Україні треба постійно показувати світові, що саме це і треба робити», – сказала Сіммонс.

За її словами, на рівні емоцій вона може зрозуміти українців, але на ситуацію треба дивитися очима тих іноземних урядів, які надають Україні гроші чи військове обладнання і звітують за це перед своїми громадянами.

«І там немає місця для емоційних розмов. Це має бути стратегічна, чітка, конкретна розмова. І в ній має йтися не лише про боротьбу, але й про відданість України своїм інституціям, справедливості, прозорості. Як би важко не було це чути», – зазначила посол Британії.