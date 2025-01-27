Політика

Україні потрібно підвищувати якість мобілізації, – Зеленський
27 Січня 2025 20:05
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Бійці одного з батальйонів 23-ї окремої механізованої бригади відточують свою майстерність на полігоні / Фото: 23 окрема механізована бригада
Бійці одного з батальйонів 23-ї окремої механізованої бригади відточують свою майстерність на полігоні / Фото: 23 окрема механізована бригада

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності підвищення якості мобілізації в Україні, хоча кількість новобранців, на його думку, є достатньою.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

Зеленський зауважив, що до лав Збройних сил мобілізують значну кількість осіб віком від 25 років, а військовослужбовці мають можливість проходити ротації та отримувати відпустки. Однак він підкреслив, що важлива не лише кількість, а і якість.

Президент також згадав, що серед населення є запит на демобілізацію, проте це неможливо через чинне законодавство.

“Якщо завтра половина армії просто піде додому — тоді треба було першого дня здаватися. Якщо завтра половина армії просто піде додому, то Путін просто нас усіх уб’є. Абсолютно всіх”, — сказав президент.


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