Україні потрібно підвищувати якість мобілізації, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності підвищення якості мобілізації в Україні, хоча кількість новобранців, на його думку, є достатньою.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

Зеленський зауважив, що до лав Збройних сил мобілізують значну кількість осіб віком від 25 років, а військовослужбовці мають можливість проходити ротації та отримувати відпустки. Однак він підкреслив, що важлива не лише кількість, а і якість.

Президент також згадав, що серед населення є запит на демобілізацію, проте це неможливо через чинне законодавство.

“Якщо завтра половина армії просто піде додому — тоді треба було першого дня здаватися. Якщо завтра половина армії просто піде додому, то Путін просто нас усіх уб’є. Абсолютно всіх”, — сказав президент.