Україні потрібна важка зброя, Європа має бути готовою, – Голова Європарламенту

Виступаючи на «Ночі європейських ідей» у Берліні, Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала до подальшої підтримки України.

«Потрібні танки. Ми повинні бути в змозі зробити цей наступний крок», – заявила Мецола.

Під час свого виступу вона ноголосила, що Європа стоїть перед новим важким періодом інфляції, політичної невизначеності, дефіциту продовольства, зростання вартості життя та скорочення поставок енергії і усе це обрамляється в контексті жорстокого вторгнення в Україну та політичною невизначеністю.

Мецола подякувала уряду Німеччини за підтримку України, за прийняття біженців і за нелегкі рішення, “які вам довелося зробити. За всі перенесені жертви та ті, що ще попереду”.

“Ми ще не наблизилися до кінця війни. Нас проситимуть зробити ще більше. І коли ми перебуваємо на етапі, коли настає втома від війни, коли дані опитувань і статті стає важче читати, саме тоді нам потрібно копнути глибше та знайти стійкість, щоб дивитися крізь цю втому. Я переконана, що Європа на правильному шляху, але бути великими у головному — це про здатність відповісти на реальну та нинішню загрозу для Європи, спричинену вторгненням в Україну. Ми знаємо, що ризик існує, і ми повинні відповісти, допомагаючи Україні захиститися. Тому ми допомогли Україні фінансовою та військовою підтримкою. Нам потрібно зробити більше щодо замороження та арешту активів, щоб допомогти Україні отримати необхідні кошти”, – ноголосила голова Європарламенту.

З початку російської агресії Євросоюз схвалив фінансову допомогу Україні на 7,2 мільярда євро, з них – 2,5 мільярда євро на підтримку українських збройних сил.

“Україні потрібна зброя, щоб вижити. Більшість її оборонної промисловості було знищено, але багато наших країн ЄС втрутилися, тому Київ був збережений у березні. Але на цьому наступному етапі війни знадобиться важка зброя. Потрібні танки, і ми повинні бути в змозі зробити цей наступний крок”, – додала Мецола.

Вона звернула увагу на те, що іншим можливим варіантом може бути програма ленд-лізу, яка надасть Україні прямий доступ до зброї, в той час як ЄС допомагає забезпечити необхідне фінансування.

“Обидва варіанти мають своїх прихильників і противників. Жоден з них не є досконалим, але нічого не робити — не варіант. Немає часу на егоїзм. Для цього потрібна лише політична воля”, – зауважила голова Європарламенту.