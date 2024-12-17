Україні не потрібні такі посередники, як Орбан, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для спілкування з новообраним президентом США Дональдом Трампом не потрібні жодні посередники, зокрема прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це він сказав під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зеленський підкреслив, що має намір вести прямий діалог зі Сполученими Штатами й не потребує втручання інших країн чи політиків, які намагаються отримати на цьому політичний піар.

Окремо Зеленський розкритикував Віктора Орбана за спроби стати посередником у відносинах між США та Hосією, зазначивши, що угорський прем’єр не має реальних важелів впливу на владіміра путіна.

“Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час агресії Путіна. В когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні в кого. В Орбана є така армія? Немає. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Хай собі залишить”, — сказав Зеленський.

Президент додав, що у відносинах зі США Україна не допустить втручання Орбана: “Я його не пущу. І таких, як він. Нам потрібні прямі відносини зі США”, — резюмував Зеленський.