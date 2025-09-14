Українець Олег Дорощук вийшов у фінал чемпіонату світу зі стрибків у висоту

На чемпіонаті світу з легкої атлетики, що триває у Токіо, український стрибун у висоту Олег Дорощук упевнено подолав кваліфікацію і 16 вересня боротиметься за першу в кар’єрі медаль світової першості.

Чемпіон Європи-2025 у приміщенні вже з першої спроби підкорив висоту 2,25 м, що забезпечило йому місце серед 12 фіналістів. Разом із Дорощуком у вирішальний раунд вийшли чинний олімпійський чемпіон Гаміш Керр із Нової Зеландії, дворазовий чемпіон світу у приміщенні У Сан-Гьок з Кореї, японці Ріоїчі Акамацу і Юто Секо, а також спортсмени з Чехії, Італії, США, Індії, Австралії, Бельгії та Ямайки.

Сенсацією стало вибування італійця Джанмарко Тамбері, олімпійського чемпіона Токіо, який через травми так і не зміг показати високий результат. Позбавлений шансу на фінал і срібний призер Ігор-2024 Шелбі Мак’юен зі США.

Українці Дмитро Нікітін і Вадим Кравчук, які стрибнули на 2,21 м і 2,16 м відповідно, зупинилися на кваліфікації. На тлі гучних невдач фаворитів їхні результати виглядають цілком гідними.