Українець очолив марсіанську дослідницьку станцію у пустелі Сан-Рафаель в США

Український інженер Сергій Якимов очолив Марсіанську дослідницьку станцію у пустелі Сан-Рафаель, що в американському штаті Юта. На станції проводять геологічні та соціальні дослідження, симулюючи можливе життя астронавтів на поверхні Марса.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Ми приймаємо різні групи з усього світу, які проводять експерименти або тестують обладнання. І ця Марсіанська станція класифікується як геологічний аналог, тому що геологія навколишньої пустелі, вона близька до геології Марса наскільки це можливо”, – розповів Якимов.

Ротація дослідницьких груп триває від двох тижнів, впродовж яких учасники живуть у спеціальних модулях, харчуються овочами та фруктами із “марсіанської” теплиці та виходять назовні лише у скафандрах.

На думку Якимова, який був учасником кількох таких експедицій, найважче в ізоляції впоратися з нудьгою. За 20 років було проведено багато досліджень із взаємодії людей у таких умовах.

“Найновіші результати досліджень, які були проведені групою із Європи, встановили, що найкращий екіпаж, який полетить на Марс, має повністю складатися із жінок”, – зазначив українець.

Подібні дослідження, які проводяться ще з середини минулого століття, зазвичай вказують на те, що жінки порівняно з чоловіками споживають менше ресурсу – повітря, води, їжі, яких обмаль в космосі.

