Суспільство

Українцям в Чехії доведеться самостійно орендувати собі житло

31 Травня 2024 20:45
біженці, чехія
Ілюстративне фото / Freepik

Згідно з запровадженими у Чехії змінами, з 1 вересня 2024 року українські біженці повинні будуть виселитися з державного гуманітарного житла, якщо вони проживають у ньому понад 90 днів. Це, зокрема стосуватиметься громадян України, які вперше отримають тимчасовий захист в країні після 3 червня 2024-го. 

Також українцям, яким цьогоріч вперше нададуть прихисток у Чехії з 4 квітня по 3 червня, гумжитло дозволятимуть займати лише до 31 серпня 2024-го. Окрім цього, лише 150 днів на проживання у такому житлі матимуть ті, хто на 4 квітня вже мають тимчасовий чеській захист. У останньому випадку, вразливим верстам населення дозволяється виселитися до 31 липня поточного року.

На урядовому інформпорталі для іноземців Naši Ukrajinci вже закликали українців заздалегідь подбати про своє нове місце проживання в Чехії. Так, їм пропонують домовитися з власниками поточного житла про орендну плату, або знайти альтернативне житло самостійно.


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