Кримінал

Українця засудили на 10 років за розрахунки для російських атомних електростанцій
15 Листопада 2024 16:13
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АЕС, суд
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Золочівський районний суд Львівської області визнав громадянина винним у співпраці з державою-агресором. 

Про це пише Судовий репортер.

Згідно з матеріалами справи, директор харківського ТОВ “Южатоменергопроект” ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну встановив постійні ділові відносини з російськими компаніями. Зокрема, йшлося про співпрацю з ООО “Альфапро” для підготовки проєктно-технічної документації з модернізації та підтримки атомних електростанцій у Росії. До цього були залучені дев’ятеро нинішніх та колишніх працівників компанії, включно з обвинуваченим.

До кінця квітня 2022 року обвинуваченому доручили підготувати документацію для філій АТ “Концерн Росенергоатом”, включно з Балаковською, Кольською та Калінінською АЕС. Обвинувачений, маючи освіту за спеціальністю “котли та реактори” Харківського політехнічного університету, виконав роботу вдома, використавши ноутбук, і передав її директору, який надіслав матеріали до російської компанії.

Винагорода за цю роботу склала 80 тисяч гривень, які обвинувачений отримав на банківський рахунок. Такі дії працівників компанії порушили санкційну політику України, підтримуючи енергетичну інфраструктуру РФ, що забезпечує електропостачання її військово-промислового комплексу.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною на 10 років займатися діяльністю у сфері енергетики, пов’язаною з розробкою технічної документації. Розслідування діяльності інших співробітників компанії триває в окремому кримінальному провадженні.


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