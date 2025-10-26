З 16 по 20 жовтня у словацькому місті Нітра відбувся Чемпіонат Європи з сучасних спортивних танців. У змаганнях у стилях диско, слоу та фрістайл взяли участь понад тисяча танцівників із 19 країн, повідомляє Головне в Україні.

Українці здобули 16 медалей на Чемпіонаті Європи з сучасних танців у Словаччині / Фoто: Photo Studio Still

Україну на чемпіонаті представляли 29 спортсменів із Хмельницького, Тернополя, Харкова та Одеси. Наші танцівники гідно виступили, конкуруючи з постійними суперниками зі Словаччини, Німеччини, Швеції та Польщі.

Чемпіоном Європи серед юніорів став 14-річний харків’янин Олександр Бордовський, який уже неодноразово виборював перемоги на чемпіонатах світу та Європи у стилях диско-соло та диско-фрістайл.

Реклама

Реклама

Українська збірна також відзначилася у групових виступах, посівши четверте місце серед тридцяти команд із різних країн Європи. Це надзвичайний результат, враховуючи, що в умовах війни та постійних повітряних тривог діти з різних міст не мають можливості повноцінно тренуватися разом.

У загальному заліку наша команда стала другою після збірної Словаччини.

Загалом українські спортсмени здобули 8 золотих, 4 срібні та 4 бронзові медалі, підтвердивши високий рівень української школи сучасного танцю.