Суспільство

Українці запізнюються на потяги через перекриття трас у Польщі – Укрзалізниця запропонувала рішення

22 Лютого 2024 20:11
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укрзалізниця, польща
Вокзал / Getty Images

Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України.

Про це пресслужба АТ «Укрзалізниця» повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс», – йдеться в повідомленні.

В УЗ запропонували таку послугу у зв’язку з дедалі більшою кількістю повідомлень про те, що пасажири, які автівками та автобусами прямують до поїздів з Польщі до України, не можуть вчасно дістатись вокзалів через перекриття трас польськими активістами.

Запропонована опція доступна для наступних поїздів:

  • №768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №52 Перемишль – Київ;
  • №716 Перемишль – Київ;
  • №706 Перемишль – Київ;
  • №90 Перемишль – Київ;
  • №94 Хелм – Харків;
  • №24 Хелм – Київ;
  • №20 Хелм – Київ;
  • №120 Хелм – Дніпро.

В Укрзалізниці не гарантують наявність вільних місць, проте обіцяють зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

Водночас в УЗ наголошують, що рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.


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