Українці запізнюються на потяги через перекриття трас у Польщі – Укрзалізниця запропонувала рішення

Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України.
Про це пресслужба АТ «Укрзалізниця» повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс», – йдеться в повідомленні.
В УЗ запропонували таку послугу у зв’язку з дедалі більшою кількістю повідомлень про те, що пасажири, які автівками та автобусами прямують до поїздів з Польщі до України, не можуть вчасно дістатись вокзалів через перекриття трас польськими активістами.
Запропонована опція доступна для наступних поїздів:
- №768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №52 Перемишль – Київ;
- №716 Перемишль – Київ;
- №706 Перемишль – Київ;
- №90 Перемишль – Київ;
- №94 Хелм – Харків;
- №24 Хелм – Київ;
- №20 Хелм – Київ;
- №120 Хелм – Дніпро.
В Укрзалізниці не гарантують наявність вільних місць, проте обіцяють зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.
Водночас в УЗ наголошують, що рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.