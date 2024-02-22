Українці запізнюються на потяги через перекриття трас у Польщі – Укрзалізниця запропонувала рішення

Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України.

Про це пресслужба АТ «Укрзалізниця» повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс», – йдеться в повідомленні.

В УЗ запропонували таку послугу у зв’язку з дедалі більшою кількістю повідомлень про те, що пасажири, які автівками та автобусами прямують до поїздів з Польщі до України, не можуть вчасно дістатись вокзалів через перекриття трас польськими активістами.

Запропонована опція доступна для наступних поїздів:

№768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№52 Перемишль – Київ;

№716 Перемишль – Київ;

№706 Перемишль – Київ;

№90 Перемишль – Київ;

№94 Хелм – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№20 Хелм – Київ;

№120 Хелм – Дніпро.

В Укрзалізниці не гарантують наявність вільних місць, проте обіцяють зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

Водночас в УЗ наголошують, що рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.