Українці почали отримувати виплати на капітальні ремонти у межах програми єВідновлення

В Україні 8 грудня стартували виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що сьогодні було передано на виплату 665 мільйонів гривень для майже 3 тисяч людей.

“Це черговий етап програми єВідновлення – максимальним розміром до 350 тисяч гривень за квартиру і 500 тисяч за приватний будинок. Гроші будуть надходити двома траншами. Спочатку 70% від погодженої суми, згодом – ще 30%”, — пояснили у міністерстві.

Наголошується, що на відміну від першого етапу – виплатам на термінові ремонти розміром до 200 тисяч гривень – для капітальних ремонтів була введена обовʼязкова система подання звітів. Їх буде два. Перший – проміжний, коли використана перша частина траншу. І фінальний – коли ремонт вже зроблений.

Для подачі повідомлення про завершений або проміжний ремонт потрібно:

Увійти в розділ єВідновлення — “Заяви на виплати”

Обрати об’єкт, про ремонт якого хочете повідомити.

Натиснути на “Повідомити про ремонт”.

Зазначити, на якому етапі ремонт.

Додати до 10 фото, які підтверджують факт виконання ремонту (наприклад фото будматеріалів та чеків). Кожне фото не має перевищувати 5 МБ.

Надіслати повідомлення.

У Мінвідновлення додали, що понад 26 тисяч українських родин вже отримали кошти на термінові ремонти, загальною сумою у більш як 2 мільярди гривень.