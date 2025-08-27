Тепер і прифронтові області: уряд дозволив дистанційно фіксувати руйнування житла

Кабінет міністрів ухвалив рішення розширити механізм дистанційної технічної оцінки зруйнованого житла в рамках програми “єВідновлення”. Тепер він діятиме не лише у громадах активних бойових дій, а й у 175 громадах прифронтових областей, що дозволить людям швидше отримати компенсації.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Механізм розширили на 175 громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Рішення ухвалили у відповідь на запит прифронтових громад, голови яких під час зустрічей просили дати людям можливість проходити оцінку без фізичного доступу до зруйнованих будинків, де досі небезпечно або технічно неможливо потрапити всередину.

Нагадаємо, механізм дистанційного обстеження уряд запровадив 7 липня. Комісії можуть використовувати всі доступні інструменти, зокрема: супутникові знімки, матеріали зйомки з дронів, фото й відео, зняті власником зруйнованого житла. За потреби можна подавати додаткові підтвердження: акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців.