Суспільство

У Дії з’явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання

27 Грудня 2023 10:00
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дія, єВідновлення

У Дії з’явилася можливість обміняти житловий сертифікат на нове помешкання: послуга працює у межах програми єВідновлення.

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України. 

“Тепер власники зруйнованого житла можуть використати житлові сертифікати в Дії для купівлі нової домівки. Раніше з нього можна було дізнатися суму компенсації та термін дії, зараз за ці кошти можна придбати нове житло”, – йдеться у повідомленні. 

У Мінцифри пояснили, як можна використати сертифікат на нове помешкання. Потрібно: 

  • оновити застосунок “Дія” до останньої версії
  • у розділі єВідновлення відкрити вкладку “Сертифікати на житло”
  • натиснути на кнопку “Забронювати кошти”

Після цього впродовж п’яти робочих днів у Дію надійде підтвердження, що кошти заброньовані. Далі протягом 30 днів потрібно встигнути оформити угоду купівлі-продажу.

“Цю угоду можуть оформити лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом 5 днів кошти надійдуть продавцю житла. Якщо не встигаєте, потім повторно подасте заяву про бронювання коштів. Ви можете придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж вкласти інвестиції в будівництво”, – зазначили у Мінцифри. 

У відомстві наголосили, що для того, щоб скористатися сертифікатом, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Це можна зробити в ЦНАПі або в нотаріуса.


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