Українці майже одноголосно підтримують ЗСУ – опитування

Громадяни України висловлюють практично одноголосну підтримку української армії на тлі повномасштабної російської військової агресії, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

“Рівень довіри Збройним силам України відзначається практично одноголосним – на рівні 95%”, – зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому у вівторок.

Наголошується також, що президентові України Володимиру Зеленському довіряє 81% респондентів.

Українці демонструють сильну і єдину підтримку інтеграції в Європейський Союз та НАТО: 92 відсотки хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС і 79 відсотків хочуть, щоб Україна приєдналась до НАТО. Ці погляди поділяють респонденти по всій країні, включно із Півднем і Сходом, а регіональні відмінності у підтримці вступу України до ЄС і НАТО, які спостерігалися у попередніх хвилях досліджень, фактично зникли.