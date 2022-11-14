Суспільство

Українці хвилюються за долю викраденого з херсонського зоопарку єнота

14 Листопада 2022 16:48
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курйоз

Разом із драматичними і зворушливими репортажами зі звільненого Херсона українська онлайн-спільнота не менш затято обговорює ще одну новину. Залишаючи Херсон, російські військові вивезли з міського зоопарку тварин, серед них – єнотів.

Українці переживають за долю “полонених” пухнастих херсонців і висміюють таке мародерство російської армії.

Новина про те, що з херсонського зоопарку вивезли тварин, зʼявилась водночас і в українських, і в російських соцмережах.

Про єнота написала одна з російських воєнкорів Ганна Долгарьова, назвавши це “єдиною гарною новиною” на тлі військового провалу росіян у Херсоні.

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук згодом повідомив, що росіяни вивезли тварин до Криму і не лише єнота, а “більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка і білок”.

Він додав, що тварин викрали не прості солдати, а російське командування.

На відео, яке з суботи поширювали в українських соцмережах, чоловік у камуфляжі витягає єнотів із клітки за хвіст і кидає їх у переноску, звірі відчайдушно опираються.

На кадрах впізнали власника кримського Парку левів “Тайган”, бізнесмена Олега Зубкова. Як з’ясувалось, саме відео було опубліковане в його ютуб-каналі ще 11 листопада.

Повну версію відео пізніше видалили, але його уривки збереглися в акаунтах користувачів соцмереж.

Згодом Зубков пояснив, що вивезти тварин із зоопарку його попросила окупаційна “адміністрація” Херсонської області.

Він твердить, що тварин тимчасово евакуювали до Криму, щоби врятувати від бойових дій, і пообіцяв їх повернути, щойно “ситуація у Херсоні нормалізується”.

“Я поверну їх одразу, як тільки влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та віслюк Даша”, – сказав Зубков.

В Україні єнот став символом абсурдності, розпочатої Росією війни, і російських солдатів, які крадуть усе, від пралок і унітазів до тварин.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук одразу запропонував обміняти єнота на десятьох російських полонених.

Українці жартують про те, як змінилися цілі російських військових в Україні: від окупації всієї території України до крадіжки єнота із зоопарку.

Викрадення тварини називають “сакральною метою російської спецоперації”, натякаючи на ідеї російського філософа Олександра Дугіна.

За “єдине значне досягнення” росіян за 9 місяців війни користувачі соцмереж пропонують медаль “За взяття єнота”.


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