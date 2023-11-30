Суспільство

Україна звернулася до міжнародних організацій із закликом посприяти поверненню викраденої з Херсона дитини

30 Листопада 2023 18:18
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діти, херсон, викрадення

Російський депутат “вдочерив” викрадену з Херсона 10-місячну дівчинку, змінивши їй ім’я та прізвище, Україна звернулася до міжнародних організацій із закликом посприяти поверненню дитини.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

“Нещодавно з медіа стало відомо, що голова однієї з російських партій Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою “всиновили” вивезену з України дитину.

У ЗМІ повідомляється, що 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації російською армією міста. Звідти її вивезли до Росії нібито для “обстежень і реабілітації”. 

Медіа пишуть, що згодом дівчинці змінили ім’я й громадянство! Так, Маргарита стала “Мариною Міроновою”. Відомо також, що ймовірно спільно з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі невідома”.

Лубінець наголосив, що це перший зафіксований факт “усиновлення” викраденої дитини зі зміною імені та прізвища.

“До мене, як омбудсмана України, звернулася опікун рідної сестри Маргарити. Жінка просила сприяння встановлення місця перебування Маргарити та оформлення опіки над нею. 

Зазначу, що Маргарита має рідну шестирічну сестру та трирічного брата. Шестирічна сестра проживає з опікуном, а ось доля брата Маргарити невідома. Він, як і дівчинка, перебував у Херсоні. Тобто рідних сестру та брата розлучили росіяни”.

Лубінець наголосив, що всиновлення українських дітей у Росії є незаконним. Згідно з міжнародними нормами, для всиновлення іноземцями української дитини необхідно проінформувати про це Україну та отримати згоду на всиновлення. 

Лубінець закликав міжнародну спільному відреагувати на воєнний злочин росіян і допомогти повернути викрадених Росією дітей.

“Щодо цього окремого випадку я звернувся до наших партнерів та міжнародних організацій з тим, щоб вони засудили дії примусового вивезення  та всиновлення української дитини й визнали це злочином геноциду та сприяли поверненню додому українських дітей.

Мовчання та бездіяльність на кожен такий злочин провокує ще більше злочинів у майбутньому”.


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