Україна змушена обирати між забезпеченням ППО фронту або населених пунктів – ISW

Користуючись нестачею в України систем ППО, окупанти збільшили кількість атак на фронті та обстрілюють енергетичну систему країни.

Про це повідомляє сайт ISW.

Як зазначається, російські атаки змусили Україну прийняти важкі рішення між забезпеченням протиповітряної оборони на фронті або захищати великі населені пункти.

Ймовірно, армія РФ використовує “деградовану парасольку” протиповітряної оборони України, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу країни та стримати її оборонно-промисловий потенціал.

“Російські сухопутні сили користуються своєю здатністю використовувати авіаудари по українських позиціях на передовій, щоб досягати повільних, але постійних успіхів”, – йдеться у повідомленні.

За їхніми словами, нестача ППО сприяла збільшенню армією РФ кількості ударів керованими та некерованими плануючими бомбами, які російські війська використали для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року та які російські сили, схоже, використовують під час поточних наступальних операцій під Часовим Яром.