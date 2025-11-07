РФ запустила по Україні 128 БпЛА: у Повітряних силах розповіли про наслідки

У ніч на 7 листопада, починаючи з 20:00 6 листопада, росіяни атакували Україну 128 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Крим). Близько 80 з цих дронів – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 94 російські БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки”, – попередили в Повітряних силах.