        Суспільство

        РФ запустила по Україні 128 БпЛА: у Повітряних силах розповіли про наслідки

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 09:19
        Збитий "шахед" / Фото: ДСНС
        У ніч на 7 листопада, починаючи з 20:00 6 листопада, росіяни атакували Україну 128 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово,  Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Крим). Близько 80 з цих дронів – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 94 російські БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.

        “Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки”, – попередили в Повітряних силах.


