        Спорт

        Україна здобула дві ліцензії у стрибках з трампліна на Олімпіаду-2026

        Віктор Алєксєєв
        18 Січня 2026 15:13
        читать на русском →
        Євген Марусяк встановив рекорд сезону на етапі Кубка світу у Саппоро / Фото Reuters
        Євген Марусяк встановив рекорд сезону на етапі Кубка світу у Саппоро / Фото Reuters

        Збірна України зі стрибків з трампліна виборола дві олімпійські ліцензії на Ігри-2026. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

        Квоти були розподілені за підсумками відбіркового періоду, який завершився після етапу Кубка світу у японському Саппоро.

        Одну ліцензію Україна здобула за основним рейтингом – її виборов Євген Марусяк, який посів 52-ге місце у загальному заліку з 167 очками. Другу квоту Україна отримала внаслідок перерозподілу ліцензій для участі у чоловічому командному турнірі, її приніс Віталій Калініченко.

        Реклама
        Реклама

        У жіночих змаганнях українські спортсменки ліцензій не здобули.

        Змагання зі стрибків з трампліна на Олімпійських іграх-2026 відбудуться з 9 по 16 лютого в італійському Валь-ді-Ф’ємме.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини