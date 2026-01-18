Україна здобула дві ліцензії у стрибках з трампліна на Олімпіаду-2026

Збірна України зі стрибків з трампліна виборола дві олімпійські ліцензії на Ігри-2026. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Квоти були розподілені за підсумками відбіркового періоду, який завершився після етапу Кубка світу у японському Саппоро.

Одну ліцензію Україна здобула за основним рейтингом – її виборов Євген Марусяк, який посів 52-ге місце у загальному заліку з 167 очками. Другу квоту Україна отримала внаслідок перерозподілу ліцензій для участі у чоловічому командному турнірі, її приніс Віталій Калініченко.

У жіночих змаганнях українські спортсменки ліцензій не здобули.

Змагання зі стрибків з трампліна на Олімпійських іграх-2026 відбудуться з 9 по 16 лютого в італійському Валь-ді-Ф’ємме.