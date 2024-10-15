Економіка

Україна збереже право на імпорт електроенергії з ЄС взимку
15 Жовтня 2024 15:00
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єс, імпорт, Укренерго
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сертифікація “Укренерго” не вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС.

Про це йдеться у листі Енергетичного співтовариства.

Сертифікація національної енергетичної компанії “Укренерго” як незалежного оператора системи передачі, розпочата ще до війни, триває з метою гармонізації управління підприємством зі стандартами Європейського Союзу.

Зазначається, що деякі заяви, що цей процес може вплинути на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС у зимовий період, є помилковими.

“Імпорт енергії для України є важливим для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодний сезон, коли доступ до електроенергії є життєво необхідним для основних послуг та добробуту населення”, – йдеться у повідомленні.

Внутрішній лист Секретаріату Енергетичного співтовариства, адресований Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП), був використаний для поширення недостовірної інформації, додали в Співтоваристві.

“Наше завдання залишається підтримка енергетичної стійкості України через практичні заходи, включно зі збільшенням імпорту електроенергії та ремонтом інфраструктури”, – підсумували в листі.


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