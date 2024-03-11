Політика

Україна завершила виконання умов Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС — Стефанішина

11 Березня 2024 18:46
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Євросоюз
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина / Фото: Getty Images

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС.

Про це посадовиця повідомила під час заходу “Боротьба із корупцією: прогрес на шляху до членства у Євросоюзі”, передає “Інтерфакс-Україна“.

Стефанішина зазначила, що 11 березня сплинув останній термін, коли Україна могла надати “якусь додаткову інформацію”.

“12,13 і 14 березня Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили”, — сказала міністерка.

Посадовиця розповіла, що недавно правоохоронний комітет Верховної ради схвалив останній законодавчий акт, який потрібен для завершення рекомендацій стосовно лобізму.

Мовиться про зміни до адміністративного законодавства, що запроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання, яке було ухвалене раніше, пояснила Стефанішина.

Міністерка додала, що Україна має “стримано-оптимістичні прогнози”.


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