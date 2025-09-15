Україна завершила аграрний скринінг у Брюсселі: ще один крок до вступу в ЄС

У Брюсселі відбулися фінальні скринінгові зустрічі української делегації з Європейською Комісією за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Реклама

Реклама

Делегацію очолив Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, головний переговірник Тарас Качка. У її складі також був заступник міністра Денис Башлик.

Протягом трьох днів Україна презентувала 28 тематичних блоків, серед яких — стан реформ у сільському господарстві, прогрес цифровізації, державна підтримка, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору. Це, за словами учасників, засвідчило готовність України до інтеграції у спільну аграрну політику ЄС.

Окремо було представлено рівень узгодження українського законодавства з нормами ЄС у сферах фінансових і адміністративних структур, аграрних ринків, політики якості, органічного виробництва та просування сільськогосподарської продукції.

Європейська Комісія позитивно оцінила представлені матеріали. «Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом», — підсумував заступник міністра Денис Башлик.

У вересні 2025 року Україна проходить офіційний скринінг щодо вступу до ЄС за Кластером 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Він охоплює три переговорні розділи: 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій», 12 «Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика», 13 «Рибальство та аквакультура». Це фінальний кластер у межах двосторонніх зустрічей. За його результатами буде підготовлено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство.