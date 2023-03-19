Політика

Швидкий вступ України в ЄС неможливий, – експрезидент Єврокомісії

19 Березня 2023 17:17
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єс, вступ до єс

Колишній президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер застеріг від нереалістичних очікувань щодо швидкого вступу України до Європейського Союзу.

Про це він повідомляє УП.

Юнкер зазначив, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у рекордно короткі терміни і це рішення було правильним з боку Брюсселя.

“Я вважаю, що Україні потрібна перспектива вступу. Але я дуже засмучений необачністю багатьох політиків, які також активно діють на Заході, які хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС якнайшвидше. Я цього не бачу”, – сказав він.

Юнкер також вважає, що переговори з Росією про припинення війни зараз неможливі.

“Факт полягає в тому, що Путін і російське керівництво в цілому не демонструють жодної волі до реальних мирних переговорів”, – сказав він.


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