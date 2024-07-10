Україна затримала в Чорному морі вантажне судно, яке заходило в окуповані порти

Підпорядковані ВМС ЗСУ структури затримали вантажне судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях.

Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

“Затримали з дотриманням всіх відповідних процедур. Так, нехтувати законними вимогами України в Чорному морі не вийде”, – написав Плетенчук.

Сьогодні в мережі з’явилась інформація що Україна затримала на Дунаї судно, яке зайшло в українські води після рейсу до анексованого Севастополя. На борту було завантажено ячмінь, який нібито прямував до Греції.