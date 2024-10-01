Україна засудила ракетні удари по Ізраїлю з боку “Хезболли”

Українське МЗС засуджує ракетні обстріли території Ізраїлю з боку угруповання “Хезболла”, відповідний коментар оприлюднено на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

“В Україні з тривогою стежать за розвитком подій у Ліванській Республіці, зокрема у контексті рішення Держави Ізраїль розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану.

Рішуче засуджуючи ракетні обстріли території Ізраїлю з боку угруповання “Хезболла”, Україна закликає сторони протистояння до максимальної стриманості, аби запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну”, – йдеться у заяві.

В МЗС зазначили, що особливе занепокоєння викликає зростання у Лівані кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб.

“Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні. Мирний та процвітаючий Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу”, – підсумували у МЗС.

У ніч на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію “Стріли півночі” на півдні Лівану.