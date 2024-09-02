Політика

Україна запровадила нові санкції проти РФ
2 Вересня 2024 19:14
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росія, санкції
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про санкції на 10 років проти 74 фізичних та 73 юридичних осіб із Росії.

Як деталізував керівник ОП Андрій Єрмак, санкції вводяться проти тих, кого підозрюють у колабораціонізмі, а також тих, хто сприяв окупаційній владі Росії на територіях України.

Усього під санкціями РНБО за цими указами — 175 суб’єктів.

Зокрема, це компанії, залучені до обслуговування аеродромів спільного базування Міністерства оборони РФ, Федеральної служби безпеки Росії, російської Нацгвардії. На цих аеродромах розміщується військова авіація, пише Єрмак.

Також під обмеженнями України відсьогодні компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення й імпортують підсанкційні товари — зброю, компоненти для ВПК — з Ірану та Північної Кореї.

Суть санкцій, до прикладу, — заборона в’їзду в Україну, запобігання виведенню капіталів за межі України, блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, позбавлення державних нагород України, якщо такі були.

Серед підсанкційних компаній такі:

  • ТОВ “Новапорт Холдінг” – підприємство, що володіє або управляє контрольними пакетами акцій у вантажному терміналі Пулково та у 21 регіональних аеропортах РФ. ВОно також перебуває під санкціями Євросоюзу;
  • ТОВ “Транспортно-експедиторська компанія Північ-Південь” – компанія спеціалізується на вантажних перевезеннях авіаційним та морським транспортом та виконувала замовлення в інтересах російського військово-промислового комплексу;
  • аеропорт “Домодєдово”;
  • АТ “Аеропорт Кольцово” – здійснює управління міжнародним аеропортом Кольцово, який обслуговує підсанкційні авіалінії та знаходиться у власності олігарха Віктора Вексельберга.

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