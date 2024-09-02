Україна запровадила нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про санкції на 10 років проти 74 фізичних та 73 юридичних осіб із Росії.

Як деталізував керівник ОП Андрій Єрмак, санкції вводяться проти тих, кого підозрюють у колабораціонізмі, а також тих, хто сприяв окупаційній владі Росії на територіях України.

Усього під санкціями РНБО за цими указами — 175 суб’єктів.

Зокрема, це компанії, залучені до обслуговування аеродромів спільного базування Міністерства оборони РФ, Федеральної служби безпеки Росії, російської Нацгвардії. На цих аеродромах розміщується військова авіація, пише Єрмак.

Також під обмеженнями України відсьогодні компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення й імпортують підсанкційні товари — зброю, компоненти для ВПК — з Ірану та Північної Кореї.

Суть санкцій, до прикладу, — заборона в’їзду в Україну, запобігання виведенню капіталів за межі України, блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, позбавлення державних нагород України, якщо такі були.

Серед підсанкційних компаній такі: