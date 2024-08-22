Україна за потреби забезпечить освіту дітям у Курській області, – МОН

За потреби Україна забезпечуватиме освітній процес дітям у Курській області, однак про переміщення неповнолітніх на територію України не йдеться.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, передає Інтерфакс-Україна.

“Йдеться про те, що якщо ситуація триватиме далі так, як вона розвивається зараз, я думаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня нам доведеться складати план того, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях неповнолітнім дітям”, – сказав Винницький.