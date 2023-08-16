Суспільство

Україна вивела з ладу щонайменше 5 великих кораблів російського флоту

16 Серпня 2023 14:30
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ВМС

Україна від 24 лютого 2022 року вивела з ладу щонайменше п’ять десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, Кремль вже не має можливості поповнювати флот.  

Про це в ефірі каналу “Freeдом” розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

“Тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п’ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати”,
– заявив речник ВМС.

Плетенчук також нагадав, що після атак, зокрема на Кримський міст, російські кораблі почали триматися далі від своєї основної морської бази. Зокрема, в Чорному морі Севастополь – є основною морською базою Чорноморського флоту і друга база – це Новоросійськ.

За словами Плетенчук, російські загарбники тепер зайвий раз не виходять в ті ділянки моря, бо можуть отримати якісь пошкодження.


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