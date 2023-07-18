Україна виграла у Євросуді проти РФ

Європейський суд з прав людини у повному обсязі відхилив усі претензії держави-агресора Російської Федерації до України за скаргою, яку вона подала у 2021 році.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України та пресслужба ЄСПЛ.

“ЄСПЛ одностайно вирішив відхилити заявку”.

Зазначається, що 18 липня Європейський суд з прав людини оголосив рішення у справі “Росія проти України”, що виникла на підставі заяви, поданої проти України російським урядом 22 липня 2021 року за 10 групами звинувачень.

У рішенні зазначають, що Росія проігнорувала низку запитів від суду і не брала участі у процесі, відколи припинила членство у Раді Європи.

Росія у квітні 2022 року надала для підтримки своєї заявки понад 2000 пакетів документів, але після того припинила спілкуватися зі Страсбургом та, зокрема, у травні проігнорувала прохання суду надати переклад документів, а також не відповіла на лист, надісланий у листопаді, з питанням про те, чи Росія ще зацікавлена у продовженні розгляду своєї заявки.

З огляду на постійну відсутність відповідей суд вирішив, що “влада Росії більше не зацікавлена продовжувати розгляд заявки”.

Утім, суд окремо підкреслив, що скарга РФ на Україну за всіма ознаками була необґрунтованою.

Суд “не знайшов підстав, пов’язаних з дотриманням прав людини, як визначено Конвенцією та її протоколами, які б вимагали у будь-якому разі продовжувати розгляд справи”, зазначили в ЄСПЛ, додавши, що російська скарга значною мірою дублює 8,5 тисяч поданих раніше, індивідуальних скарг. Значна частина цих скарг, за даними журналістських розслідувань, була “процесуальним спамом”, який генерували адвокати, пов’язані з окупаційною владою.

Рішення є остаточним.