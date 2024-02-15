Спорт

Україна втратила дві позиції у рейтингу чоловічих збірних ФІФА

15 Лютого 2024 15:11
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футбол
Збірна України у відборі Євро-2024 / Фото: Getty Images

ФІФА вперше від початку 2024 року оновила світовий рейтинг чоловічих збірних з футболу. Україна станом на 15 лютого посідає в ньому 24-те місце.

Минулий рік “синьо-жовті” завершували 22-ми. Останній матч підопічних Сергія Реброва датований ще 20 листопада, коли українці у вирішальному матчі відбору Євро-2024 зіграли внічию з Італією (0:0).

З квітня 2023 року незмінними лідерами чоловічого рейтингу залишаються чинні чемпіони світу з Аргентини. Перевага над французами для “альбіселесте” збереглася на рівні 9.76 очка.

ФІФА оновила світовий рейтинг чоловічих збірних з футболу

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