Україна втратила дві позиції у рейтингу чоловічих збірних ФІФА

ФІФА вперше від початку 2024 року оновила світовий рейтинг чоловічих збірних з футболу. Україна станом на 15 лютого посідає в ньому 24-те місце.

Минулий рік “синьо-жовті” завершували 22-ми. Останній матч підопічних Сергія Реброва датований ще 20 листопада, коли українці у вирішальному матчі відбору Євро-2024 зіграли внічию з Італією (0:0).

З квітня 2023 року незмінними лідерами чоловічого рейтингу залишаються чинні чемпіони світу з Аргентини. Перевага над французами для “альбіселесте” збереглася на рівні 9.76 очка.