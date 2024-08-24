Економіка

Україна встигне підготуватися до зими – Галущенко
24 Серпня 2024 16:03
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відбудова, енергетика
Пошкоджена електрична підстанція поблизу Львова після ракетного удару 3 травня 2024 / Фото Getty Images / Global Images Ukraine

У Міненерго є плани з відновлення та побудови додаткової генерації, тож до зими країна встигне підготуватися. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

“Ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли. У нас є плани щодо відновлення генерації та побудови додаткової, тож ми бачимо, як пройдемо цю зиму, і підготуватися встигнемо”, – сказав Галущенко.

Він наголосив, що спочатку необхідно відновити все, що можливо, а також паралельно захистити це системами ППО, які надходять в країну, пише LIGA.net.

Галущенко зазначив, що наступним кроком є розподілена енергія, адже вона складніша для атак ворога. Завдяки децентралізації можливо забезпечити електроживлення у певному регіоні, навіть у разі поділу системи. Крім того, така генерація локальна, тож повинна забезпечити живлення критичної інфраструктури.

“Треба готуватися до складної зими. На жаль, вона дійсно буде складнішою, ніж попередня. Однак, ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось”, – наголосив Галущенко.


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Україна встигне підготуватися до зими – Галущенко
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