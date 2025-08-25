Україна вперше показала “Довгий Нептун”, здатний вражати цілі на відстані 1000 км, — ЗМІ

Далекобійну модифікацію української крилатої ракети Р-360 “Нептун”, відому під неофіційною назвою “Довгий Нептун”, вперше офіційно показали публічно. Її дальність ураження сягає 1000 км, а перші повідомлення про використання цієї зброї з’явилися ще у березні цього року.

Про це пише військовий портал Defense Express.

Відео з ракетою було оприлюднено на офіційному акаунті держпорталу “Зброя” з нагоди Дня Незалежності України. У ролику ракета з Х-подібними крилами представлена разом з іншими зразками українського озброєння. Жодних технічних характеристик не оприлюднили, проте раніше підтверджувалась дальність ураження у 1000 км та призначення для ударів по наземних цілях.

Як зазначають аналітики, “Довгий Нептун” отримав збільшену довжину — понад 6 метрів без прискорювача, що на півтора метра більше за стандартну версію Р-360. Діаметр центральної частини корпусу також зріс — з 38 до близько 50 см, що, ймовірно, дозволило збільшити запас палива. Для компенсації ваги розробники розширили площу крил та хвостового оперення.

Раніше бойова частина стандартного “Нептуна” важила 150 кг, проте параметри нової ракети поки що залишаються невідомими.