Україна відзначає День Соборності

Українці 22 січня відзначають День Соборності.

Цього дня українці згадують об’єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) у єдину державу. Акт Злуки було урочисто проголошено 22 січня 1919 року в Києві.

У 1990 році, на честь 71-ї річниці цієї події, українці створили “живий ланцюг” від Львова до Києва довжиною понад 770 км, який став одним із наймасштабніших проявів єдності в часи СРСР.

За радянської влади День Соборності був під забороною, але сьогодні він є символом єдності українського народу та боротьби за незалежність.

Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців. Нині, коли Росія знову прагне знищити українську державність і окупувати українську землю, соборність є передумовою успіху опору українців зовнішній агресії.

