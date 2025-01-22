Суспільство

Україна відзначає День Соборності
22 Січня 2025 09:14
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Проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки на Софійській площі у Києві 22 січня 1919 року / Фото: Велика Українська Енциклопедія
Проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки на Софійській площі у Києві 22 січня 1919 року / Фото: Велика Українська Енциклопедія

Українці 22 січня відзначають День Соборності.

Цього дня українці згадують об’єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) у єдину державу. Акт Злуки було урочисто проголошено 22 січня 1919 року в Києві.

Люди в 770-кілометровому живому ланцюзі єдності / Фото: Wikimedia

У 1990 році, на честь 71-ї річниці цієї події, українці створили “живий ланцюг” від Львова до Києва довжиною понад 770 км, який став одним із наймасштабніших проявів єдності в часи СРСР.

За радянської влади День Соборності був під забороною, але сьогодні він є символом єдності українського народу та боротьби за незалежність.

Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців. Нині, коли Росія знову прагне знищити українську державність і окупувати українську землю, соборність є передумовою успіху опору українців зовнішній агресії.


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