Суспільство

Україна відзначає День Соборності

22 Січня 2024 07:31
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свято

22 січня Україна відзначає День Соборності.

‍Саме 22 січня 1919 року було підписано Акт злуки Української народної республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу, який увійшов в історію як «Акт Злуки».

Роком раніше — 22 січня 1918 року — було підписано IV універсал УЦР, який проголосив повну незалежність УНР.

Офіційний державний статус День Соборності України отримав у 1999 році.

30 грудня 2011 року указом президента Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було скасовано, а замість нього встановлено День соборності і свободи України. Проте 13 листопада 2014 року указом президента України Петра Порошенка свято було відновлене.

Головною традицією свята на початку 90-х став “живий ланцюг”. Напередодні Дня Соборності, 21 січня 1990, українці провели першу та наймасштабнішу антирадянську акцію тих часів під назвою “Українська хвиля”.

Через повномасштабну війну та небезпеку ворожих ударів в Україні довелося тимчасово відмовитися від традиційного проведення живих ланцюгів, які символізують єдність України.


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