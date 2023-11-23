Україна відправила Польщі офіційну ноту після смерті другого водія на кордоні

Посол України в Польщі Василь Зварич 23 листопада оголосив про офіційну ноту польському МЗС через смерть уже другого українського водія на кордоні через страйк польських перевізників.

Про це Зварич написав у своєму Facebook.

Україна вимагає розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали, за словами посла, передали до МВС й адміністрації Польщі. Зварич наголошує, що блокада створює загрозу життю та здоров’ю людей, а також безпеці та порядку руху на дорогах загального користування.

“Кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції. Але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей. Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому”, — підсумовує диппредставник.

Українське посольство звернулося з нотою до Міністерства закордонних справ Польщі після того, як уночі 23 листопада помер український водій, що стояв у черзі на заблокованому пункті пропуску “Корчова-Краківець”.