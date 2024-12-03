Україна відкидає альтернативи НАТО: позиція МЗС щодо гарантій безпеки

Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційну позицію щодо гарантій безпеки напередодні міністерської зустрічі НАТО. У документі наголошується, що єдиною дієвою гарантією безпеки для України є повноправне членство в Альянсі, а будь-які альтернативні формати не розглядаються.

Про це заявили в МЗС.

“Ми переконані, що лише членство України в НАТО є реальним гарантом нашої безпеки та ефективним стримуючим фактором для подальшої російської агресії”.



Україна категорично відмовляється від “сурогатів” чи “замінників” членства, враховуючи негативний досвід Будапештського меморандуму, який не забезпечив безпеки країні.



МЗС звернулося до країн-підписантів Будапештського меморандуму, зокрема США, Великої Британії, Франції та Китаю, із закликом підтримати запрошення України до НАТО. Це, за словами зовнішньополітичного відомства, стане дієвою протидією російському шантажу та підсиленням глобальної безпеки.

У заяві наголошується, що порушення Росією зобов’язань меморандуму підірвало довіру до міжнародних угод про ядерне роззброєння. Це спровокувало активізацію спроб розширення ядерних арсеналів у світі — від Індо-Тихоокеанського регіону до Євроатлантики.

Документ приурочено до 30-річчя підписання Будапештського меморандуму, хоча оприлюднено напередодні цієї дати. Міністр Андрій Сибіга представить позицію України під час зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі 3 грудня.

У заяві Будапештський меморандум названо “пам’ятником недалекоглядності”, який не зміг запобігти агресії ядерної Росії проти без’ядерної України. У МЗС підкреслюють, що спроби будувати європейську безпеку без урахування інтересів України приречені на провал.