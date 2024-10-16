Економіка

Україна увійшла до переліку найменш економічно вільних країн
16 Жовтня 2024 14:50
читать на русском →
економіка, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Україна знову увійшла до перелікуі найбільш економічно невільних країн світу.

Про це повідомляється зі звіту “Економічна свобода у світі” канадського Інституту Фрейзера.

Україна в оновленому рейтингу зайняла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м минулого року. 

Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення. 

Поруч з Україною в кінці рейтингової таблиці опинилися такі країни, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела. 

Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи:

  • Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83.
  • Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37.
  • Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68.
  • Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05.
  • Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.

Також повідомляється, що Гонконг очолив рейтинг, потіснивши Сингапур на другу позицію. За ними традиційно слідують Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також у першому квартилі вже багато років перебувають країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва. 

Зазначається, що середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися. 

Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019-му, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Жовтня 2024 15:37

Шольц заявив про готовність поговорити з Путіним
16 Жовтня 2024 15:17

На півночі Молдови знайшли уламки “снаряда”
16 Жовтня 2024 12:45

Зеленський у Раді представив план перемоги: з яких пунктів він складається?
16 Жовтня 2024 12:03

СБУ затримала одного з керівників департаменту безпеки “Укренерго”
16 Жовтня 2024 11:46

На Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку полонених та зниклих військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки