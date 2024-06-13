Політика

Україна та Японія підпишуть безпекову угоду
13 Червня 2024 12:21
україна, японія
Прапори Японії та України / Getty Images

13 червня на полях саміту G7 в Італії Україна та Японія підпишуть безпекову угоду між Україною та Японією. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський заявив, що очікується підписання безпекової угоди не лише із США, а й із Японією. Ці угоди завершать підписання таких двосторонніх документів з країнами G7 у продовження так званої Вільнюської декларації G7 на полях саміту НАТО про “гарантії безпеки” для України.

“Під час зустрічей із Президентом США Джозефом Байденом і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України”, – заявив Володимир Зеленський.

Він додав подяку партнерам за віру в Україну і її шанси на перемогу. 


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