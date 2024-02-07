Політика

Україна та Швеція обговорили закупівлю партії БМП CV-90

7 Лютого 2024 12:08
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зброя, швеція
Український військовий на шведській БМП CV90 на позиціях біля Бахмута / Фото: AP

Представники Міністерства оборони й Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Агенції оборонних матеріалів Швеції обговорили строки та умови придбання для України партії БМП CV-90 шведського виробництва.

У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на підготовку угоди щодо постачання Україні БМП CV-90, повідомляє Міноборони.

“Така угода дасть можливість не лише здійснити разове постачання озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема надалі локалізувати частину виробництва в Україні”, – заявив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

Під час наради представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов’язання України стосовно участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90.


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