Політика

Україна та Румунія уклали безпекову угоду
11 Липня 2024 18:07
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Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.

Про це повідомив Офіс президента.

Згідно з договором, Румунія:

  • надасть Україні систему Patriot;
  • підтримуватиме Київ з тією ж динамікою, що й упродовж 2022-2024 років;
  • сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

Також Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти Європейського союзу (ЄС) і НАТО.

Бухарест підтримуватиме й оборонну промисловість України. Також Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи коаліції спроможностей військово-повітряних сил.

Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.


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