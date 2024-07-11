Україна та Румунія уклали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.

Про це повідомив Офіс президента.

Згідно з договором, Румунія:

надасть Україні систему Patriot;

підтримуватиме Київ з тією ж динамікою, що й упродовж 2022-2024 років;

сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

Також Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти Європейського союзу (ЄС) і НАТО.

Бухарест підтримуватиме й оборонну промисловість України. Також Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи коаліції спроможностей військово-повітряних сил.

Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.