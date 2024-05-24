Політика

Україна та Польща розпочали переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

24 Травня 2024 13:15
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україна, польща
Руслан Стефанчук та Малгожата Кідава-Блонська / ОПУ

24 травня Україна та Польща розпочинають офіційні переговори щодо тексту угоди про гарантії безпеки.

Про це заявив спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук під час спільного брифінгу з очільницею Сенату Польщі Малгожатаю Кідаваю-Блонською у Києві, передає кореспондент Суспільного.

“Сьогодні дуже важливий день в історії відносин наших держав. Сьогодні ми розпочинаємо офіційні перемовини щодо тексту угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею”, – сказав голова українського парламенту.

Стефанчук наголосив, що польська та українська сторони хочуть, аби цей документ був “максимально амбітним”.

Голова ВР також додав, що під час зустрічі зі своєю польською колегою вони обговорили всі питання, які стосуються співпраці між двома державами. Йдеться про оборону, захист України, питання, пов’язані з формуванням міжнародно-компенсаційного механізму, а також питання співпраці між українським і польським парламентами.


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